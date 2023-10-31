تامر حسني بين أزمة الغناء و"العودة إلى الله"

يعيش نجم الجيل تامر حسني على غرار زملائه الفنانين، أزمة وصدمة، بسبب الحرب على قطاع غزة.

لكن على خلاف زملاء له في الوسط الفني، اتخذ نجم الجيل خطوة للخلف وأوقف قليلًا مسيرته، ممعنًا في التفكير.

من يقلب في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري، سيلاحظ تغيرًا لافتًا في طريقة عرضه للمنشورات، لم تكن وليدة اللحظة.

ففي عام 2021، صدم نجم الجيل جمهوره حين صرّح أنه "يفكر بالاعتزال منذ مدة طويلة"، دون أن يوضح الأسباب صراحة، مكتفيًا بالقول إنه "لا يتمنى أن يموت مطربًا"، ولديه أحلام أخرى لتحقيقها خلاف الغناء.

لم يكشف تامر حسني إن كانت رغبته في الوفاة بعيدًا عن الغناء، نابعة من حسّ ديني، متهربًا من هذه الإجابة حين سؤاله مباشرة عن ذلك.

التصريح، الذي أظهر آنذاك صراعًا نفسيًّا يعيشه نجم الجيل، عاد ليطفو مجددًا على السطح. إذ أخذت منشورات تامر حسني في التحول بعيدًا عن الغناء، منذ زلزال المغرب.