عباس النوري: "باب الحارة" مجرد فانتازيا وليس عملا تاريخيا

استرجع الفنان السوري عباس النوري ذكرياته مع الجزء الأول والثاني من مسلسل "باب الحارة"، مؤكدا أنه "صدم آنذاك من النجاح الكبير الذي حققاه".

وقال في تصريحات عبر برنامج "زمن"، أن شخصية "أبو عصام" كانت محورا رئيسا في العمل، ومهما حاول المخرجون والمنتجون إخراجه من القصة، ظل عالقا في أذهان الناس، معلقا: "وباب الحارة بلا أبو عصام ما بيظبط معن، والمشكلة أنا ما بظبط ألا معو، يحرق أخت أبو عصام".

وأضاف "النوري" أن الانتقادات التي طالت "باب الحارة"، كانت بهدف قصديّ لا نقدي، لأنه تم التعامل مع المسلسل كطرح تاريخي، رغم أنه "فانتازيا" موجودة بحكايا تقوم على فلكلور وكاريكتار شامي محبب لدى المشاهدين العرب، في مكان افتراضي يسمى "حارة الضبع"، والمسلسل تناول وضع العائلات في هذا المكان الافتراضي ولم يتناول الحالة الأسرية للشام كعمل توثيقي.