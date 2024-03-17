أحمد العوضي لـ"إرم نيوز": "حق عرب" دراما قريبة من الناس

وأوضح العوضي أسباب اهتمامه بنوعية الأعمال والشخصيات الشعبية وقال: "أنا ابن منطقة عين شمس، وهي منطقة شعبية نشأت بها، ولقد شاهدت على أرض الواقع وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي محبة جمهور منطقتي التي نشأت بها؛ إذ يعتبرونني فردا من أسرتهم وواحدا منهم، لذا أحاول أن أعبر عن هذه الطبقة التي أنتمي إليها وأحاول انتقاء أعمال قريبة منهم، وتعبر عنهم، وعن القضايا التي تمسهم من خلال قصص قريبة منهم وبأدوار وشخصيات تشبه أبناء هذه المنطقة والمناطق الشعبية في مصر".

وتابع العوضي: "منطقة الدراما الشعبية مليئة بالشخصيات التي من الضروري تقديمها، فالنوعية واللون الفني لا يعني الاختلاف بين كل عمل والآخر، وكذلك في الشخصيات نفسها حتى وإن كان بعضها يندرج تحت الإطار نفسه، لكن سبق وقدمت شخصية شعبية بفيلم الإسكندراني وهو الابن العاق لوالده، وكذلك دور الصعيدي في مسلسل ضرب نار ومن قبله الخديوي بمسلسل (اللي مالوش كبير) وغيرها من الشخصيات المختلف بعضها عن بعض، لكنها قريبة من الناس، وهذا ما أحب أن أقدمه وأظهر به بناء على اختلاف كل شخصية عن الأخرى، ودوري بمسلسل حق عرب مختلف كليا عن كل هذه الأعمال التي ذكرتها".

أسماء الشخصيات

ويختار العوضي أسماء مميزة للشخصيات التي يقدمها من خلال أعماله الفنية، حيث يُقدم بمسلسل "حق عرب" شخصية "عرب السويركي" التي اختارها بنفسه، مؤكدا أنها تعبر عن الشخصيات التي يقدمها وفقا لكل دور، هذا إلى جانب وضعه اللمسات الفنية لكل شخصية ودور يقوم به من خلال جمل حوارية تنتشر مع الناس في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا ذلك توفيقا من الله ونجاحا لما يقدمه من شخصيات قريبة وتتلامس مع الناس على أرض الواقع.

كما يحمل مسلسل "حق عرب" منذ انطلاق الحلقات الأولى، على مشاهد أكشن مميزة يتحدث العوضي عنها ويقول إنه دائما ما يقوم بتنفيذ كل المشاهد الخاصة به وبالتحديد الأكشن بنفسه ودون الاستعانة بممثل بديل لتنفيذ هذه المشاهد أو ما يُسمى "دوبلير"، من أجل الواقعية والمصداقية للشخصية التي يظهر بها خلال الأحداث، مؤكدا على أن الجمهور المصري تتلامس معه الشخصيات المصرية القريبة منه، والمعبرة عنه على خلاف الأعمال الأمريكية التي تعبر عن الأمريكان من خلال شخصيات وأبطال الأعمال هناك.

الرياضة والفنون القتالية

وأضاف: "أمارس الرياضة بشكل يومي وأتدرب باستمرار على الكثير من الفنون القتالية مثل الـ BOXING والـ MMA FIGHTING وأعتقد أن ممارسة الرياضة والفنون القتالية ساعدتني كثيرا على تنفيذ مشاهد الأكشن التي سبق وقدمتها بأعمال فنية سابقة آخرها فيلم الإسكندراني ومسلسل حق عرب حاليا بمصداقية كبيرة يصدقها الجمهور وألامس ذلك في الشارع من خلال آراء الناس".

دخوله المستشفى

وفي النهاية، كشف الفنان أحمد العوضي، أن احتجازه بالمستشفى قبل أسابيع قليلة من بداية شهر رمضان كانت بسبب استنشاقه غازا ساما أثناء تصويره أحد مشاهده الأكشن بمسلسل "حق عرب" والذي كان يتضمن تفجيرات وحرائق نتج عنه الاحتجاز في المستشفى لثلاثة أيام نتيجة مشكلة في التنفس.