ترامب إلى معارضيه بمناسبة عيد الميلاد: "فلتتعفنوا في الجحيم"

شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة غريبة، بمناسبة أعياد الميلاد على موقع "مجتمع الحقيقة" المعارض، جاء فيها "فليتعفنوا في الجحيم".

ووجه ترامب رسالته هذه إلى عدد من الشخصيات البارزة والعامة، بمن في ذلك الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والمستشار الخاص جاك سميث، الذي يشرف على تحقيق وزارة العدل في تصرفات ترامب في انتخابات 2020 واقتحام الكابيتول.

وكتب ترامب في منشوره: "عيد ميلاد سعيد للجميع، بمن في ذلك جو بايدن المحتال، وجاك سميث المختل”. وكثيراً ما وصف سميث بأنه "مختل" واتهم المستشار الخاص مراراً وتكراراً بالعمل على تعزيز ما وصفه بـ"الأجندة السياسية" للرئيس بايدن.

وتابع في رسالته: "يشمل ذلك أيضًا زعماء العالم، الطيبين منهم والأشرار، ولكن لا أحد منهم شرير و"مريض" مثل البلطجية الموجودين داخل بلادنا الذين يتطلعون إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت عظيمة ذات يوم. قد يتعفنون في الجحيم. مرة أخرى، عيد ميلاد سعيد!".