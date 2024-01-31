العثور على ليمونة عمرها 285 عامًا (صور)
بيعت ليمونة، تم العثور عليها في بريطانيا ويتجاوز عمرها 285 عامًا، بمبلغ خيالي في مزاد علني، بعد أن أشعلت حرب مزايدة محمومة عليها.
ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد بيعت الليمونة، التي تم عرضها في المزاد على سبيل المرح، قبل أن يحتدم المزاد عليها، بمبلغ 55 ألف جنيه إسترليني.
وكان بائعون يفرزون ممتلكات عمهم حينما عثروا على صندوق على شكل خزانة يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ورجَّحوا أن يكون ذا قيمة، لذا أخذوه إلى أحد بائعي المزاد.
لكن وعندما فتح أخصائي، الخزانة، عثر في درجها الخلفي، خلال تصويرها لعرضها للبيع، على الثمرة الحمضية البنية المجففة بمقاس 2 بوصة.
واللافت أنّ نقشًا محفورًا على قشرة الليمونة، ويبدو من النقش أن السيد "بي لو فرانشيني" أهداها في الـ4 من نوفمبر عام 1739 إلى الآنسة "إي باكستر"، ويعتقد أنّ الهدية (الخزنة والليمونة) تم إحضارها إلى إنجلترا من الهند الاستعمارية كـ هدية رومانسية.
وكان من المتوقع بيع الليمونة بسعر يتراوح بين 1570.36 إلى 2355.54 جنيه، لكنها بيعت بـ55590.67 جنيه، بينما بيعت الخزنة مقابل 902.96 جنيه فقط. لكن بائع المزاد ديفيد بريتل يعتقد أنّ الليمونة حققت الكثير من المال لأنه لن يرى شيئًا مثل هذا في المزاد مرة أخرى.