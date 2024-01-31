العثور على ليمونة عمرها 285 عامًا (صور)

بيعت ليمونة، تم العثور عليها في بريطانيا ويتجاوز عمرها 285 عامًا، بمبلغ خيالي في مزاد علني، بعد أن أشعلت حرب مزايدة محمومة عليها.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد بيعت الليمونة، التي تم عرضها في المزاد على سبيل المرح، قبل أن يحتدم المزاد عليها، بمبلغ 55 ألف جنيه إسترليني.

وكان بائعون يفرزون ممتلكات عمهم حينما عثروا على صندوق على شكل خزانة يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ورجَّحوا أن يكون ذا قيمة، لذا أخذوه إلى أحد بائعي المزاد.