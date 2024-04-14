بعد الهجوم الإيراني.. هذا ما حدث في إسرائيل

أطلق الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر أكثر من "مئتي قطعة نارية" باتجاه إسرائيل، تشمل أكثر من 200 طيائرة مسيرة وصاروخ باليستي أو صاروخ دقيق، بحسب الوصف الإسرائيلي.

ووفق مصادر إسرائيلية، فإن غالبية هذه الصواريخ والطائرات تم إسقاطها خارج الأجواء الإسرائيلية، بينما سقط جزء فقط من هذه الصواريخ في عدة مناطق إسرائيلية.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الغالبية العظمى من هذه الصواريخ والطائرات أسقطت بشكل كامل، فيما عدا جزء بسيط سقط في مناطق منها القاعدة الإسرائيلية العسكرية في منطقة النقب جنوب إسرائيل، دون أن يتسبب ذلك بأضرار كبيرة.

وإثر الهجوم، عقدت جلسة خاصة لمجلس الحرب الإسرائيلي، حيث كلف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالهجوم الإيراني.

وتعتقد إسرائيل أنه يجب تنفيذ ضربة ضد إيران ردًا على الهجوم، لكن بعض التقارير غير المؤكدة ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب من رئيس الحكومة نتنياهو بأن لا يقوم بالرد على إيران داخل الأراضي الإيرانية.

بدورها، قررت الجبهة الإسرائيلية إلغاء التعليمات التي وضعتها للإسرائيليين في منطقة النقب، ومنطقة هضبة الجولان، بعد وجود تقديرات في إسرائيل ترجح أن الهجوم الإيراني قد انتهى وأن الأمور قد تعود إلى نصابها.