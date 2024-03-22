ريهام حجاج لـ"إرم نيوز": لا أعيش هوس الشهرة ولا تعنيني

كشفت النجمة المصرية ريهام حجاج في حديث خاص لـ"إرم نيوز" عن أسباب تقديم مسلسل "صدفة" الذي تُطل به على جمهورها هذا العام بموسم دراما رمضان الحالية بعدد ثلاثين حلقة على عكس الموجة الكبيرة المنتشرة لمسلسلات الـ15 حلقة.

وقالت إنّ السبب يعود إلى أنها لا تركز اهتمامها على الأفكار الفنية المستحدثة خصوصًا مع ظهورها بمسلسل درامي واحد خلال العام في شهر رمضان المبارك دون الحضور بأعمال أخرى خارج الموسم درامية أو سينمائية، مؤكدة في الوقت نفسه أنّ استمرارها في تقديم مسلسلات الـ30 حلقة لا يعني عدم قبول أعمال ذات الحلقات القليلة مستقبلا بل ترى وتقول أنّ مشروع مسلسل "صدفة" كان مكتوب من البداية على أنه دراما اجتماعية لايت تدور أحداثها خلال ثلاثين حلقة ولذلك تم تقديمه في هذا الإطار.

وأضافت ريهام قائلة: "لا أستهلك نفسي طوال العام بأعمال أخرى تأخذ من طاقتي ومجهودي، تقريبا لا أتواجد بمحافل فنية وأعمال أخرى خارج رمضان سواء في الدراما أو السينما، لكن لديّ الشغف للعمل على مسلسلات الـ30 حلقة حتى الوقت الحالي الذي أتحدث معك فيه، لا أمانع تغيير الرؤية فيما بعد سواء بالظهور بمسلسل 15 حلقة أو عمل خارج الموسم، الموضوع مرتبط بالنصيب وبالأفكار التي أسعى للقيام بها وتنفيذها، كما أن المجهود الكبير الذي أبذله في دراما رمضان من خلال مسلسلات الـ30 حلقة يجعلني مستنزفة للغاية ولا أستطيع الحضور بأعمال أخرى كي أعطي وقتي لبيتي وأسرتي أيضًا".

وبسؤالها عن حضور الشباب والوجوه الجديدة في أعمالها الفنية وبالتحديد مسلسل "صدفة" الذي يحوي عدد كبير منهم، فتقول: "الشباب مهدور حقهم للغاية وبدأنا نتدارك الأمر خصوصًا مع تقديم بعض البطولات الشبابية هذا العام وبموسم رمضان، كما أنني ركزت على تقديم هذا العمل للشباب ومناقشة قضاياه بشكل لايت وخفيف ذلك لأنني أشعر بأن الدراما يتم تقديمها لربات المنزل والأسر بشكل عام والأجيال الكبيرة، لذا فالشباب لهم الحق في مناقشة قضاياهم واحتياجاتهم ولغة الحوار بيننا وبينهم كفئة عمرية هامة من الجمهور ومن الضروري مخاطبتها وتقديم أعمال فنية تمسهم عن قرب".

وتابعت متحدثة: "جيل الشباب عادة ما يتجه لمشاهدة الأعمال الأجنبية على منصات أجنبية لها توجهات معينة والتي تدس السم في العسل وتصدر الكثير من الثقافات البعيدة تماما عن ثقافتنا الشرقية، وهذا خطر كبير على الشباب والمراهقين أن يشاهدوا أعمالا تقوم بتصدير أفكار خاطئة كثيرة لهم داخل المضمون الفني الذي يشاهدونه، وبالتالي هذا يُكسب الشباب أمور وعادات خاطئة، لذا شعرت بأنه من الضروري تقديم أعمال تمس الشباب والمراهقين بما يتناسب مع ثقافتنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا".

وعن مناقشة أعمالها الفنية قضايا محورية تمس هيئات ومؤسسات حكومية مصرية خصوصًا ما يتعلق بالمرأة والشباب، حيث يناقش مسلسل "صدفة" قضايا هامة عن التعليم في مصر من خلال شخصية "المُعلمة" التي تؤدي دورها خلال الأحداث فتوضح: "أعتقد أن مناقشة قضايا هامة تمس الهيئات والمرأة والشباب هو واجب علي كفنانة وعلى جميع الفنانين بضرورة التركيز على قضايا محورية تمس الواقع والشباب والأجيال، فنحن نقوم بسرد المشاكل والقضايا المجتمعية دون وضع الحلول، كما أن الدراما ليست مهمتها تقديم الحلول بل تسليط الضوء على القضايا المجتمعية وهذا ما أقوم به، وأركز على تقديم أعمال فنية محترمة وهادفة يفخر بها أهلي وكذلك أبنائي حينما يكبرون، فالمسلسلات الدرامية تعيش مثلما تعيش السينما خصوصا مع المنصات التي أصبحت تمكن المشاهد والجمهور من مشاهدة ما يريد وبأي وقت، وأنا أهتم بتقديم الأعمال التي تلقي الضوء على القضايا المجتمعية من أجل البحث عن الحلول لمن يشاهد الأعمال".

وبيّنت ريهام لـ"إرم نيوز" في ختام حديثها أسباب عدم حضورها للمحافل الفنية والتركيز على تقديم مسلسل وحيد في رمضان وقالت: "لست مع الظهور باستمرار سواء في المحافل والفعاليات الفنية أو بأعمال طوال العام أو الاختفاء التام طوال العام، لكنني مع ما يشعرني بالراحة في حياتي، أسعى دائما للسلام النفسي بعيدًا عن وضع نفسي تحت ضغط طوال العام، لا أعيش إطلاقا هوس الشهرة ولا تعنيني تمامًا هذه الأمور حتى ولو أنها ستؤخرني، لكن في المقابل السلام والراحة النفسية أهم شيء في الدنيا، هناك الكثير من الحالات الفنية لمشاهير ومواهب عالمية ماتوا منتحرين ولم يكن هناك أكثر منهم تواجدًا ونجاحًا على الساحة، وبالتأكيد كل هذه الأشياء لن تعوضك عن السلام النفسي".