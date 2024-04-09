"سنجة" السودانية.. إنسان العصر الحجري مرّ من هنا (صور)

كلما أغرقتها مياه الفيضانات أو دوى في جنباتها أزيز رصاص، تقفز "سنجة" إلى نشرات الأخبار كمنطقة تعاني على مستويات عدة، ويغيب عن الجميع أن تلك المدينة السودانية ذات خصوصية حضارية وتاريخية غير مسبوقة حيث شهدت ظهورا نادرا لإنسان العصر الحجري قبل 160 ألف عام.

آلاف البيوت الواطئة والوجوه السمراء الجميلة ذات الابتسامة العذبة المحببة تعيش بوداعة على ضفاف النيل الأزرق لتصنع واقعًا شديد التميز في بيئة غنية بمحاصيلها الزراعية وثروتها الحيوانية وتقاليد الكرم وصلات النسب والمصاهرة التي تصنع جسور التواصل مع كافة قبائل البلاد.