طبيب سعودي يكشف عن صلة بين عمليات التكميم وضرر الدماغ (فيديو)

تلقى تحذيرات طبيب مخ وأعصاب بارز، للمقبلين على إجراء عمليات تكميم للمعدة، تداولاً مستمرًا في العالم العربي مع تزايد الإقبال على ذلك النوع من العمليات في عصر السُّمنة المفرطة المنتشرة عالميًا.

ويحذّر استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور السعودي، هاني الجهني، من مخاطر تأثير عمليات التكميم على الدماغ، مقدمًا شرحًا مفصلاً في 3 دقائق مع تجارب لمرضى أجروا تلك العمليات ولجأوا إليها، بسبب مضاعفاتها على الدماغ.

ويقول "الجهني" وهو أستاذ مساعد في جامعة القصيم، إن إحدى المراجعات لعيادته، هي امرأة متزوجة في عمر الثلاثين، خضعت لعملية تكميم، ومن ثم أصيبت بضمور في الدماغ بسبب النقص الشديد في الفيتامينات.