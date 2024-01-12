طه الدسوقي: "حالة خاصة" الأول عن التوحد.. وهذه حقيقة "الزناتي" بعادل إمام

أكد الفنان طه الدسوقي، والذي يلعب دور شاب مصاب بالتوحد في مسلسل "حالة خاصة"، أنه "المسلسل الأول على المستويين المصري والعربي الذي يخصص جميع حلقاته لمرض طيف التوحد".

ووفق موقع "العربية.نت"، أوضح الدسوقي أن المسلسل خصص جميع حلقاته لمرض طيف التوحد، حيث يقدم من خلاله شخصية "نديم أحمد أبو سريع" المصاب بالتوحد، والذي يُضطر لمواجهة المجتمع بمفرده بعد وفاة والدته. وبفضل ذكائه يتمكن من العمل مع أكبر محامية في مصر (غادة عادل)، كما وعد والدته على فراش الموت، ولكنه يواجه الكثير من الصعوبات.

وأضاف أنه تحدث مع رئيسة الجمعية المصرية للتوحد، لمساعدته في مقابلة أشخاص يعانون من التوحد، حيث قابل شابًا يدعى عبدالله مصابًا بالتوحد، وتحدث معه كثيرًا قبل تقديم الدور. مبينًا أنه حصل من خلال ذلك على الكثير من المعلومات حول التوحد حيث ساعدته كثيرًا في الدور.

وشدد الفنان المصري في حديثه على رفضه لمسمى "البطولة المطلقة"، مؤكدًا أنه "مصطلح غير دقيق وغير صحيح" وأنه لا يوجد شيء بهذا المسمّى، واللقب يجب أن يعمم على كامل فريق العمل، لافتًا إلى أنه ورغم تقديمه المسلسل، لكنه لا يزال متمسكًا بعمل "الستاند أب كوميدي"، كونه يحب هذا المجال.

وقال الدسوقي إنه ينتظر البدء في تصوير دوره في فيلم "شمس الزناتي"، حيث يجسد شخصية "الطفشان" فيه، موضحًا أن "العمل مأخوذ من الفيلم العالمي (العظماء السبعة)، الذي جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، ويشارك في بطولته مع: محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح.

ونفى أن يكون "شمس الزناتي" مرتبطًا بالفيلم ذاته، الذي قدمه الفنان عادل إمام، مشيرًا إلى أن الفيلم يرصد أحداث ما قبل الفيلم الأصلي لعادل إمام بعشرين عامًا، وليس له علاقة بأحداثه نهائيًا.

وكشف الفنان المصري أنه لن يكون قادرًا على التواجد في رمضان 2024.