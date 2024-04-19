روان بن حسين ترد على منتقدي ظهورها بنحافة مفرطة

ردت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين على منتقدي ظهورها بنحافة مفرطة في الفترة الأخيرة، معربة عن اندهاشها من الأشخاص الذين لم يعجبهم شكلها.

وطرحت روان بن حسين استفتاء عبر "سناب شات" حول رأي متابعيها في التغيير الكبير في شكلها، وإنقاص الكثير من وزنها للوصول إلى الشكل التي كانت تحلم به، لتفاجأ بانتقادات كثيرة من متابعين على "نحافتها المفرطة" التي ظهرت بها.

وقالت بن حسين في فيديو لها عبر حسابها على "سناب شات": "60 بالمية حاطين عدم إعجاب، ليش لما في أحد قدامنا شكله حلو وجسمه حلو ما نفرح له، ما نقول واو حلو الله يزيده ويرزقنا، أنت اليوم جميل جدا حلو مكياجك وإطلالتك".