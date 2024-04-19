روان بن حسين ترد على منتقدي ظهورها بنحافة مفرطة
ردت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين على منتقدي ظهورها بنحافة مفرطة في الفترة الأخيرة، معربة عن اندهاشها من الأشخاص الذين لم يعجبهم شكلها.
وطرحت روان بن حسين استفتاء عبر "سناب شات" حول رأي متابعيها في التغيير الكبير في شكلها، وإنقاص الكثير من وزنها للوصول إلى الشكل التي كانت تحلم به، لتفاجأ بانتقادات كثيرة من متابعين على "نحافتها المفرطة" التي ظهرت بها.
وقالت بن حسين في فيديو لها عبر حسابها على "سناب شات": "60 بالمية حاطين عدم إعجاب، ليش لما في أحد قدامنا شكله حلو وجسمه حلو ما نفرح له، ما نقول واو حلو الله يزيده ويرزقنا، أنت اليوم جميل جدا حلو مكياجك وإطلالتك".
وأضافت الفنانة الكويتية: "يعني مو لأن أنا، لكن 7 شهور اللي تعبت فيها على نفسي وجسمي ودون عمليات تجميل بس رياضة، السعادة إني اشتغلت على شيء شهور ووصلته ما تتعوض والواحد حلو أنه يقول كلمة الحق ويقول لغيره برافو".
ولفتت الفنانة الكويتية الأنظار بسبب ظهورها بشكل مختلف وبنحافة مفرطة، في فترة قصيرة، إذ تباينت آراء متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب بشكلها الجديد، وبين من رأوا أنها كانت أجمل قبل خسارة الكثير من وزنها.
يذكر أن آخر أعمال روان بن حسين كانت أغنية "على فكرة"، التي تعاونت فيها بالكلمات مع الشاعر أدهم معتز، والملحن تيم علي، والموزع الموسيقي عمر صباغ، بينما صورت كليب الأغنية تحت إدارة وإخراج أحمد عبد الواحد.