"سبايس إكس" تحصل على موافقة لمحاولة ثانية لإطلاق "ستارشيب"

أعطت هيئة الطيران الأمريكية ضوءها الأخضر، الأربعاء، لشركة "سبايس إكس"، التي يملكها إيلون ماسك لتحاول للمرة الثانية إطلاق صاروخ "ستارشيب" الأكبر والأقوى في العالم، بعدما فشلت في نيسان/أبريل محاولتها الأولى بإقلاع الصاروخ.

وأكدت هيئة الطيران الأمريكية في بيان، أن الشركة "باتت تستوفي كل المعايير المطلوبة"، وتحديداً تلك المتعلقة بالسلامة والبيئة والمسؤولية المالية.

وكتبت "سبايس إكس" في منشور عبر منصة "إكس" عقب صدور قرار الهيئة الأمريكية: "حددنا الجمعة 17 تشرين الثاني/نوفمبر موعدًا لمحاولة إطلاق ستارشيب للمرة الثانية".

وستبلغ نافذة إقلاع الصاروخ ساعتين وتنطلق عند السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي. ومن المرتقب أن يُقلع الصاروخ من قاعدة "سبايس إكس" في بوكا تشيكا في تكساس.

في 20 نيسان/أبريل، فجّرت فرق "سبايس إكس" الصاروخ عمدًا في سماء تكساس، بعد أربع دقائق من إقلاع خاطئ شهد فشلًا في انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة.

ونجم عن الانفجار تشكّل سحابة من الغبار على بعد كيلومترات شمال غرب منصة الإطلاق، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بالغة وتطاير كميات كبيرة من الحطام.

وأطلقت الهيئة الناظمة تحقيقًا بيئيًا مرتبطًا بالسلامة، فيما أبدى عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية البيئة عزمه على ملاحقة "سبايس إكس" قضائيًا.

ويتألف "ستارشيب" البالغ طوله 120 مترًا من طبقتين: "سوبر هيفي" المجهزة بـ33 محركًا، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ.

والجديد في هذا الابتكار، أن "ستارشيب" صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بأكمله، إذ صُمّمت الطبقتان بطريقة تمكنهما من العودة إلى منصة الإطلاق، ما يجعل كلفته أقل.