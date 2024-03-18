أحمد خالد موسى لـ"إرم نيوز": "العتاولة" مختلف عن "ملوك الجدعنة

أعرب المخرج أحمد خالد موسى عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل "العتاولة"، الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وطارق لطفي، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة مجهود كبير تم بذله من فريق العمل.

ونفى المخرج المصري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن يكون هناك تشابه بين "العتاولة" ومسلسل "ملوك الجدعنة" الذي قدمه العام قبل الماضي، موضحا: "هناك اختلافات كبيرة جدا بينهما، ولا يجمعهما سوى الثيمة الشعبية، فمواقع التصوير مختلفة، والممثلون مختلفون، وطريقة الحوار مختلفة تماما، ففي ملوك الجدعنة كانوا يعتمدون على السجع، لكن الحوار في العتاولة مختلف".

وأضاف مخرج العتاولة: "الصراع بين النجمين في المسلسلين مختلف تماما، والموسيقى وطريقة التصوير والمونتاج، والتصوير يغلب عليه الطابع الاسكندراني، كما أن الأبطال في ملوك الجدعنة كانوا شرفاء، أما في مسلسل العتاولة فهم لصوص".

وأشار خالد موسى إلى أنه سعيد بتفاعل الجمهور مع المسلسل منذ عرض الحلقة الأولى منه، وتصدره قائمة الأعلى مشاهدة، فضلا عن تداول مقاطع منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أحمد خالد موسى أن الحلقات ستشهد تصاعدا كبيرا، موضحا: "بداية من الحلقة العاشرة سنشاهد خطوطا درامية جديدة، حيث يزداد حجم الأدوار الجانبية، وسنشاهد ديكورات مختلفة وأحداثا مشوقة".

مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، وباسم سمرة، ومي كساب، وأحمد كشك، وهدى الأتربي، ونهى عابدين، وميمي جمال، وزينب العبد، ومنة تيسير، ومصطفى أبو سريع،و مريم الجندي، ومؤمن نور، ومحمد التاجي، ويسرا الجديدي، وآخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.