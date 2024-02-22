ابنة إيمان البحر درويش تكشف حقيقة فيديو "مسيء" لوالدها

كشفت ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش حقيقة فيديو متداول عن والدها، يظهر فيه منفعلا، وفيه إساءات متعمدة في محاولة لتشويه صورته سياسيا.

وأوضحت أمنية درويش في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الفيديو محل الجدل، هو في الأصل قديم ويعود إلى ما قبل 3 سنوات، كما أنه مفبرك بتقنية "الذكاء الاصطناعي".

ولفتت إلى أنّ الفيديو الأصلي، الذي تم اجتزاؤه وفبركته، يتحدث فيه الفنان درويش عن تفاصيل عملية جراحية كان قد أجراها.

وقالت في تصريحاتها: "هذا الفيديو قديم، منذ 3 سنوات تقريبا، عندما تعرض والدي لأزمة صحية، وخضع لعملية جراحية، وكان يتحدث في الفيديو عن العملية، وليس عن السياسة كما يروج من قاموا عمدا بنشر هذا الفيديو من أجل الإضرار بوالدي".

وأضافت: "تم إقحام عبارات غير صحيحة في الفيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي، وسأرسل لكم الفيديو الأصلي، الذي صوره والدي، وليس فيه أي عبارات مسيئة، ولا أعرف ما مصلحة من قام بهذا الفعل".