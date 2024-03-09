أسطوانات الصرف الصحي.. أحدث طرق تهريب المخدرات

كانت إحدى الشركات في العاصمة البرتغالية لشبونة قاعدة لمجموعة مخصصة لتهريب الكوكايين من كولومبيا.

وابتكرت الشركة طريقة جديدة لتهريب الكوكايين، إذ مزجت الكوكايين من خلال تركيبة كيميائية بمسحوق الفحم، الذي كان يدخل البلاد على أنه "فلتر" لتنظيف مياه الصرف الصحي، وكان يجب القيام بعملية كيميائية لاستخراجه مجددًا.

وضبطت الشرطة القضائية في العاصمة البرتغالية لشبونة، هذا الأسبوع، بعد عملية مراقبة، 45 كيلوغرامًا من "الكوكايين الأسود" واعتقلت اثنين من المسؤولين عن الشركة في لشبونة.

واستغل الرجلان البرتغاليان، البالغان من العمر 51 و64 عامًا، نشاط الشركة لشراء 27 أسطوانة معدنية من كولومبيا تستخدم في أنظمة تنقية مياه الصرف الصحي، في عملية يقتصر هدفها على تهريب الكوكايين بين ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

ولهذا الغرض، وفي كولومبيا أيضًا، يتم إخضاع المخدر لعملية كيميائية تؤدي إلى تغيير لونه وتحويله إلى كرات سوداء صغيرة تشبه غبار الفحم الموجود داخل أسطوانات "فلترة" الصرف الصحي وتعمل بمثابة مرشح لتنظيف المياه.

ومع خلط الكوكايين بغبار الفحم وإخفائه، تم إرسال الأسطوانات، في صناديق داخل طائرات تجارية، من مطار باراخاس بمدريد في إسبانيا، حيث وصلت قبل حوالي أسبوعين، ومع ذلك، وبما أنها جاءت من بلد مشبوه "كولومبيا"، فإن الشحنة لم تمر دون أن يلاحظها أحد كما كانت رغبة التجار البرتغاليون، إذ اكتشفت السلطات الإسبانية المخدرات المخفية.

ومع ذلك، لم تتم مصادرة الكوكايين على الفور، وفي إطار عملية تعاون دولية، أبلغ الحرس المدني الشرطة القضائية وقررت كلتا السلطتين نقل الأمر إلى لشبونة، حتى يمكن التعرف على المستلمين النهائيين.

وتمت الرحلة بين مدريد ولشبونة عن طريق البر وكان برفقتها دائمًا أفراد من الحرس المدني والشرطة القضائية الذين واصلوا التحقيق، مع المخدرات الموجودة بالفعل في الشركة، والذي أدى إلى استنتاج مفاده أن المسؤولين عن الشركة مرتبطون بـ الاتجار بالمخدرات.

ولهذا السبب، تم إلقاء القبض على رجلي الأعمال هذا الأسبوع فقط، وتم وضعهما في الحبس الاحتياطي بعد استجوابهما من قبل القاضي.