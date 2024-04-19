هل يمنع أحمد السعدني الصحفيين من تغطية جنازة والده؟

توفي قبل قليل الفنان المصري المخضرم صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وسط تكتم شديد من أسرته ومن نقابة الممثلين في مصر حول أسباب الوفاة. ومن المقرر أن تقام جنازته عصر اليوم الجمعة، من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد غربي العاصمة المصرية القاهرة.

وكان الفنان أحمد السعدني نجل الفنان الراحل قد طالب قبل سنوات بمنع تغطية الصحفيين والمصورين لجنازات الفنانين بسبب الزحام الذي يتسببون به، مطالبا نقيب الصحفيين أن يسمح لصحفي ومصور واحد فقط لتغطية الجنازات، وإرسالها لباقي الصحف، واصفا تغطية الصحفيين بـ"شر لا بد منه".

وكتب السعدني آنذاك منشورا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قال فيه: "نداء إلى نقيب الصحافيين.. الترخيص لكاميرا تلفزيونية واحدة وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفي واحد لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان (طالما هو شر لا بد منه)، ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف".

وبرر أحمد السعدني طلبه ذلك بالقول: "من يتوفى منا بيتبهدل حرفياً لحين دفنه ارحمونا يرحمكم الله".

وجاء منشور السعدني عقب جنازة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد، حيث شهدت جنازته حضورًا كثيفًا من وسائل الإعلام والصحفيين، أدت إلى مشاجرات عديدة بسبب تدافع الصحفيين على الحضور.