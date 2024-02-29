عراقية تصيب "حماتها" بجروح خطيرة بعد محاولة نحرها

حاولت سيدة في العشرينات من عمرها، نحر والدة زوجها في مدينة الصدر في العراق، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن المجني عليها دخلت إلى المستشفى وهي تعاني مِن جروح خطيرة، وحالتها الصحية غير مستقرة، بينما لا تزال قيد العلاج.

وفي التفاصيل، فإنّ عائلة الجانية تعيش أوضاعًا مادية سيئة؛ ما اضطر الزوجة للعيش مع والدة زوجها في منزل واحد، إلا أنّ خلافًا وقع بين المرأتين في المنزل، دفع الزوجة للاعتداء على حماتِها بواسطة سكين ومحاولة نحرها.