السعودية.. محقق جرائم يكشف قصصاً مروعة بمقابلة تلفزيونية نادرة

كشف محقق في النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل دقيقة لجرائم مروعة شهدتها المملكة في فترات ومناطق مختلفة خلال استضافته في لقاء تلفزيوني نادر مع شخصية أمنية.

واختار مقدم برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، عبدالله المديفر، استضافة المحقق وليد الحسن، في برنامجه الحواري، حيث كشف رجل الأمن أن نسبة الجريمة في السعودية لا تتجاوز (سبعة من عشرة لكل 100 ألف نسمة) وهي نسبة أقل من الموجودة في النرويج.