منارة "كاب سبارطيل".. معلم تراثي يتحول لمتنزّه سياحي (صور)

على ملتقى البحرين في مدينة طنجة شمال المغرب، تنتصب "منارة كاب سبارطيل" على قمة صخرة جبلية مقابلة لمضيق جبل طارق، في موقع بيئي نادر على ساحلي المتوسط والأطلسي، لتشهد على تاريخ عريق للتشوير البحري (توجيه السفن) في هذه المنطقة.

وتعد "منارة كاب سبارطيل"، قيدومة المنارات المغربية، باعتبارها أول منارة بحرية تم تشييدها على السواحل المغربية سنة 1864 في عهد السلطان محمد بن عبدالرحمن، بعد أشهر حادثة غرق عرفتها الفرقاطة التعليمية البرازيلية "دونا إيزابيلا" في المنطقة، وأودت بحياة 250 من الطلبة الضباط في 1860.