نتنياهو يحدد هذا الموعد لبدء العملية العسكرية في رفح

أكد مسؤول إسرائيلي في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ مجلس الحرب، الخميس، أن عملية القوات الإسرائيلية في رفح يجب أن تكتمل قبل حلول شهر رمضان في 10 مارس 2024.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليمات للجيش بالتخطيط لـ"إجلاء السكان" من رفح.

وأكد نتنياهو، يوم الخميس، أنّ الجيش الإسرائيلي "سيتوجه قريبا إلى رفح، المعقل الأخير لحماس".

ويعتقد أن أكثر من 1.3 مليون شخص موجودون في رفح، غالبيتهم نزحوا من أجزاء أخرى من غزة، وفقا للأمم المتحدة.

وكان سكان في رفح وأشخاص نزحوا من أماكن أخرى في غزة قد قالوا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، "إنهم خائفون وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه" إذا دخلت إسرائيل المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، بالقرب من الحدود المصرية.