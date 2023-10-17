تولين البكري: دوري في "العرافة" يمسّ حياتي الشخصية

كشفت الفنانة السورية تولين البكري عن تفاصيل من دورها القادم في عشرية "العرافة"، والمقرر عرضها على منصة "TenTime".

وأكدت في لقاء مع منصة "كيو ميديا" أن "الشخصية المقرر أن تلعبها في (العرافة) لامست قلبها؛ لأنها تتناول قصة امرأة حرمت من أطفالها".

وقالت إنها "خافت في البداية من مواجهة هذا الألم، الذي يمسها شخصيا، وحاولت الاعتذار عن العمل والانسحاب، لكن مخرج المسلسل يزن شربتجي أصرّ على تأديتها الدور".

وأضافت "البكري" أنها "بكت" عندما قرأت الدور وأدت "بروفات" الشخصية، ولم تستطع التحكم بنفسها، وخرجت دموعها حقيقية.

يذكر أن الفنانة السورية تولين البكري سبق وكشفت أن طليقها حرمها من أطفالها؛ بسبب مشاكل بينهما.