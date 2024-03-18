دمشق.. الشام "ذات الأعمدة" و"باب الكعبة" (صور وفيديو)

ليس بإمكان أي مدينة على سطح المعمورة أن تتطاول على مدينة دمشق (الشام) بقدمها وتاريخها ومكانتها. إذ تؤكد المصادر الأثرية والتاريخية أن موقع دمشق عرف استيطاناً بشرياً يتوغَّل إلى آلاف السنين ويصل غالباً إلى عصر البرونز (الألف الثالث قبل الميلاد).

وهناك بعض الأساطير ترجع دمشق إلى بدء الخليقة، مرةً عبر ربط إنشاء المدينة بأحد أحفاد نوح عليه السلام، ومرة أخرى بإبراهيم عليه السلام وثالثة بإرم ذات العماد وغيرها من الروابط التي تفتقر إلى أساليب التأريخ الدقيق، علماً أن أول تاريخ مكتوب عن دمشق يعود إلى الفترة الآرامية التي تأسست فيها "مملكة دمشق" في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد.

وعن معنى اسم دمشق هناك عدة نظريات، منها أنها ذكرت للمرة الأولى باسم "دمشقا" أو "تمشقو" في رسائل تل العمارنة المصرية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد وتعني "الحديقة المسقية"، يعود ذلك لموقع المدينة الجغرافي في سهل خصيب يرويه نهر بردى وفروعه العديدة، مشكلاً بذلك غوطة دمشق.