مورينيو: أسماك القرش الفاشلة في دوري أبطال أوروبا ستصل الدوري الأوروبي.. سيكون الأمر ممتعا



يدرك البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، أن فريقه يمكن أن ينتهي به الأمر في مواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي ، لذلك سخر من المنافسة لاستقبالها "أسماك القرش الفاشلة القادمة في دوري أبطال أوروبا".

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين متأخرين ليمنح برشلونة نقطة واحدة في تعادل مثير 3-3 أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء، ليبقي على حظوظ الفريق الإسباني في التأهل لمراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

لكن لا يزال شبح الخروج من الدور الأول من البطولة للعام الثاني على التوالي ماثلا أمام برشلونة، لكن هدف ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع منح الفريق فرصة للتقدم للدور الثاني مع تبقي مباراتين.

ويحتاج إنتر للفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن الأسبوع المقبل لينضم إلى بايرن ميونخ المتصدر، والذي تأهل بالفعل لدور الستة عشر.

وفي المقابل يحتل روما حاليًا المركز الثالث في مجموعته في الدوري الأوروبي خلف ريال بيتيس ولودوغوريتس البلغاري، لكنهم يأملون في القفز على الفريق البلغاري واحتلال المركز الثاني.

وهذا من شأنه أن يضعهم في المواجهات الفاصلة، في حين أن متصدر المجموعة ينتقل مباشرة إلى دور الستة عشر.

وعند سؤاله في مؤتمره الصحفي بعد التعادل 1-1 مع ريال بيتيس عما إذا كان الفريق الإسباني هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب الدوري الأوروبي الآن، لم يستطع مورينيو الرد ولكن استهدف منافسيه القدامى.

وابتسم بتكلف وقال "أراهم كمرشحين، لكن أسماك القرش الفاشلة في دوري الأبطال ستصل، وستأتي بقوة. سيكون ذلك ممتعًا".

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونخ وإنتر.

وأضاف المدير الفني السابق لريال مدريد "نريد أن نحقق المركز الثاني في المجموعة، ولكن إذا احتلينا المركز الثالث، فسنصبح مرشحين للاحتفاظ بلقب دوري المؤتمر".

والفرق التي تحتل المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي تنافس في دوري المؤتمر، حيث تواجه مباراة فاصلة مع الفرق التي تحتل المركز الثاني في مجموعات دوري المؤتمر.

وفاز روما بلقب دوري المؤتمر الموسم الماضي، وهو أول لقب كبير في تاريخ نادي العاصمة.