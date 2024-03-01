دمشق القديمة تحتاج معجزة تعيدها للحياة (صور)

تعاني دمشق القديمة من الإهمال والفوضى، وغياب الملامح الجمالية التي جعلتها تبدو كمدينة "أراكيل"، وأكلات شعبية، أكثر مما اشتهرت به كرمز حضاري تعاقبت عليها ثقافات العصور المختلفة.

ورغم أنها أقدم مدينة مأهولة في العالم، وأقدم عاصمة في التاريخ، إلا أن دمشق القديمة، تبدو، اليوم، مثقلة بالمعاناة بعد سنوات الحرب الطويلة.

باب توما الأثري مأوى المشردين

ويفاجئ القادم إلى المدينة القديمة عبر مدخلها الأثري الأشهر "باب توما"، أنه صار مكب نفايات، ومكانًا ينام فيه المشردون، إضافة إلى تحول الجدران الأثرية إلى لوحات إعلانات عن الوفيات والحفلات.

ويقول مدير دائرة آثار دمشق القديمة علي سلامة لـ"إرم نيوز": "إن معالجة هذه المظاهر، من مهام محافظة دمشق وليس من مهام دائرة الآثار".

ويضيف سلامة: "مهام دائرة آثار دمشق القديمة تتعلق بالحفاظ على هوية أبنية التراث وترميمها، ومتابعتها حتى لا تتعرض لأية أضرار، أما أمور النظافة وبقية التفاصيل فليست من اختصاصنا".

وتبدو مشكلة دمشق القديمة، متعلقة بغياب المشروع الجمالي الذي يظهر حقيقتها للعالم، حيث تغيب المعالم الأثرية لصالح المقاهي، وتكثر البسطات على حساب الأرصفة الحجرية الموغلة في القدم.