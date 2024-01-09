"راعي المعمول".. أغرب عرض زواج في السعودية
تلقى شاب سعودي عرض زواج غريبا ومغريا في آن، بعد أن اشترطت شركات أثاث ومستلزمات منزلية وفنانون ومشاهير تنظيم حفل زفاف باذخ له والتكفل بمصاريفه فيما لو أتم زواجه خلال العام الجاري 2024.
وبدأت القصة عندما كتب الشاب تغريدة على موقع "إكس"، بدا فيها راغبًا بالزواج وتجربة تفاصيل التسوق والتنزه برفقة شريكة حياته، قبل أن تصبح تغريدته تلك هدفًا لشركات وفنادق وصالات أفراح ومحال متنوعة التخصصات، وقد اشترطت جميعها زواجه هذا العام للاستفادة من عروضها وهداياها المغرية.
كما حضرت الفنانة الإماراتية أحلام، بين تلك العروض، وتكفلت بالغناء في حفل زفاف الشاب بعد أن سبقها الكاتب والملحن السعودي عبدالرحمن العثمان، وعرض تقديم الكلمات واللحن الخاص بذلك الزفاف المشروط.
ومنذ يوم السبت الماضي، شوهدت تغريدة الشاب نحو مئة مليون مرة، وهو رقم كبير جدًّا بالنسبة لشخص لا يمتلك حسابًا معروفًا وليس مُتابعًا على نطاق واسع في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، واسعة الانتشار في السعودية.
وعُرف العريس بلقب "راعي المعمول"؛ لأنه لا يضع اسمًا صريحًا لحسابه في "إكس"، وقد اكتسب اللقب من تغريدته التي جلبت له كل تلك العروض، ويدور محتواها عن رغبته بتجربة المعمول، وهو نوع من الحلويات المحلية، برفقة زوجة المستقبل.
ومن بين العروض التي تلقاها الشاب، إقامة فندقية برفقة زوجته لقضاء شهر العسل، ومبالغ مالية متعددة القيمة، ومجوهرات وعطور، بجانب تكفل كثير من المطاعم ومحال الحلويات بتوفير كميات كبيرة من المعمول ووجبات أخرى له ولعروسه.
ورغم أن غالبية العروض تشترط زواجه خلال العام الجاري، إلا أن بعض الشركات استثنت ذلك الشرط، بينما كان لافتا من بين تلك العروض، عرض لأداء العمرة أيضًا.
واختار إياد الحمود، وهو مدون سعودي معروف، تقديم نصيحة للشاب، تضْمن حصوله على تلك العروض فيما لو تزوج بالفعل، من خلال تصوير ردود الشركات على تغريدته، والتي تضمنت تفاصيل عروضها، لضمان التزامها بوعودها.
وكتب الحمود: "وأنا أقول نصيحة أخ صور الردود حقت الهدايا من كل الشركات، مع روابطها واحفظها عندك.. ترى صارت قبل واستغلت (بعض) الشركات موضوعا مشابها للبهرجة والترويج لنفسها فقط. احفظ حقك.. ربي يوفقك بالزوجة الصالحة ويرزقك من حيث تحتسب ولا تحتسب أنت والجميع".
كما دافع الشاب عن نفسه بعد أن اتهمه البعض بفبركة التغريدة والقصة مع الشركات لغرض الإعلان في أسلوب سبق وتكرر بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الشاب موضحًا: "أولًا: ما كان ودي أوضح الموضوع لكن اشوفه كبر عن حده، اقسم بمن احل القسم اني سعودي الجنسيه واي شخص يحاول التشكيك بجنسيتي او يحاول التشكيك بوطنيتي القضاء بيننا واللي يبي اثبات يكلمني واتفاهم معاه راس براس وبدون حركات الهمز واللمز. ثانيًا : اي شركه شاركت شاركوا من دافع حب لمواطن سعودي وشاركوا من حب مشاركة مجتمعهم الفرحه وكلهم شاكر ومقدر لمشاعرهم الطيبه..".
فيما ألمح "راعي المعمول"، اليوم الثلاثاء، حيث لا تزال قصته تجذب مزيدًا من المتفاعلين، إلى إمكانية زواجه بالفعل هذا العام، والاستفادة من العروض المغرية، دون أن يكشف إن كان قد اختار زوجته أم لا.
وقال في تغريدة: "أكثر سؤال انسألته وش الخبيئه اللي بينك وبين ربك والله ما اتذكر الا انني دعيت ربي بكل تضرع وتجرد من حولي وقوتي في رمضان الماضي بليلة 27 دعوته وانا موقن ايقان تام بأن الله سيسهل امور زواجي والحمدلله يارب الحمدلله على كل شي صار والحمدلله على وجودكم الطيب شاكر ومقدر لمشاعركم ودعواتكم".