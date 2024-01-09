"راعي المعمول".. أغرب عرض زواج في السعودية

تلقى شاب سعودي عرض زواج غريبا ومغريا في آن، بعد أن اشترطت شركات أثاث ومستلزمات منزلية وفنانون ومشاهير تنظيم حفل زفاف باذخ له والتكفل بمصاريفه فيما لو أتم زواجه خلال العام الجاري 2024.

وبدأت القصة عندما كتب الشاب تغريدة على موقع "إكس"، بدا فيها راغبًا بالزواج وتجربة تفاصيل التسوق والتنزه برفقة شريكة حياته، قبل أن تصبح تغريدته تلك هدفًا لشركات وفنادق وصالات أفراح ومحال متنوعة التخصصات، وقد اشترطت جميعها زواجه هذا العام للاستفادة من عروضها وهداياها المغرية.