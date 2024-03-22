في ظل تعنت نتنياهو.. هل ينجح الضغط الأمريكي على إسرائيل بشأن غزة؟

تضج الأوساط السياسية الأمريكية والإسرائيلية، بتقارير عن ضغط صارم ونهج حاسم تتبعه الإدارة الأمريكية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب غزة.

وتأتي التقارير، وسط أحاديث أكثر عمومية، عن تغير مفترض في سياسة أمريكا تجاه حليفتها إسرائيل، التي مع تهويل وتضخيم الموقف الأمريكي الجديد، بدت أنها أصبحت عدوًّا لدوداً.

وتقول قناة "أخبار 13" الإسرائيلية، إن صور المجاعة والقصف في غزة توضح كيف تخسر إسرائيل بسرعة شرعية استمرارها في الحرب حتى لدى أفضل الدول الصديقة لها في الغرب.

وما بين جورجيا ميلوني في إيطاليا وميلانيا جولي في كندا، وجدت إسرائيل نفسها في موقف لا تحسد عليه، إذ عارضت الأولى اجتياج رفح وأوقفت الثانية تزويد إسرائيل بالسلاح.

وأكدت القناة أن إسرائيل في غضون ذلك باتت تفقد أوروبا أيضاً، وليس فقط الدول التي تعتبر منتقدة لإسرائيل، بشكل دائم، مثل بلجيكا وإسبانيا، وإيرلندا.

ونوهت إلى أن ألمانيا مثلا أصدرت تصريحات مختلفة والتي قال مستشارها أولاف شولتس إنه "بصرف النظر عن أهمية الهدف فإنه لا يمكن أن يبرر ذلك الثمن الفظيع والمرتفع".