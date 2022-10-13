أبوتريكة لتشافي مدرب برشلونة: لا تجامل أصدقاءك

دعا النجم المصري محمد أبوتريكة المحلل في شبكة beIN SPORTS التلفزيونية الرياضية تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إلى عدم مجاملة أصدقائه على حساب نفسه والنادي الكتالوني، متهما إياه بالاعتماد على زملائه السابقين جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس أصحاب الأداء المتواضع.

وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين متأخرين ليمنح برشلونة نقطة واحدة في تعادل مثير 3-3 أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء ليبقي على حظوظ الفريق الإسباني في التأهل لمراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

لكن لا يزال شبح الخروج من الدور الأول من البطولة للعام الثاني على التوالي ماثلا أمام برشلونة، لكن هدف ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع منح الفريق فرصة للتقدم لدور الستة عشر مع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويحتاج إنتر للفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي الأسبوع المقبل لينضم إلى بايرن ميونخ الألماني متصدر المجموعة الثالثة في دور الستة عشر.

وأضاف أبوتريكة خلال تصريحاته عقب المباراة في الاستوديو التحليلي للشبكة التلفزيونية "اوعى تجامل أصدقاءك على حساب نفسك. تشافي جامل بيكيه وبوسكيتس. كلاهما كانوا في النكسات السابقة وبرشلونة لن يتغير إلا برحيل اللاعبين. تشافي سيدفع الضريبة وستطالب الجماهير برحيله".

"بيكيه مدافع وبوسكيتس لاعب وسط وكلاهما أصحاب خبرة وتسببا في أزمات للفريق ولزميلهما السابق تشافي. أي مدرب لا يجب أن يتخذ قراراته في الملعب بقلبه لكن بعقله".

وحتى العام الماضي، تأهل برشلونة على الأقل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا كل موسم منذ 2001، لكنه الآن يواجه إمكانية الانتقال للمنافسة في الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

وقال تشافي لمحطة "موفيستار بلس" التلفزيونية "هذا سيئ، أعتقد أن بطولة دوري أبطال أوروبا هذه قاسية علينا. الآن الأمر ليس بأيدينا".

"ما يتبقى لنا هو أن نحول انتباهنا سريعا إلى مباراة القمة يوم الأحد (أمام ريال مدريد). سنعود ونركز من جديد في الدوري لأن دوري أبطال أوروبا أصبح صعبا للغاية ومعقدا بالنسبة لنا".