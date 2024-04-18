إحالة مسؤولي مركز تأهيل نفسي للجنايات لتعذيبهم أطفالا من ذوي الهمم

أحالت جهات التحقيق في مصر مسؤولي مركز "كير" للتأهيل النفسي للمحاكمة العاجلة في محكمة الجنايات بسبب احتجازهم أطفالا من ذوي الهمم داخل دورات المياه لمدة 12 ساعة، وتقييدهم بحبال والاعتداء عليهم بالضرب بشكل وحشي، فضلا عن حرمانهم من العلاج والغذاء.

وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته النيابة العامة أن المتهمين احتجزوا المجني عليهم - الأطفال - دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، إذ اتخذوا وحدة سكنية - فيلا ـ كمركز للتأهيل النفسي يحمل اسم "كير"، وذلك بغير ترخيص لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين احتجزوا المجني عليهم داخل الفيلا - التي ظنت عائلاتهم أنهم يلقون حسن الرعاية ـ واختاروا المركز سبيلا لذلك، إلا أن المتهمين منعوا الأطفال من حريتهم في الحركة وعذبوهم، وذلك بأن عكفوا على التناوب بالتعدي عليهم ضربا حال تقييدهم بالمراحيض والمقاعد البلاستيكية وإجبارهم على النوم مقيدين بالأحبال والأقمشة، محدثين إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية والطبية الشرعية.

وأضافت النيابة: "كما عرّضوا حياة وأمن وصحة المجني عليهم ذوي الإعاقة نزلاء المركز للخطر، بأن أتوا أفعالا من شأنها إيذاؤهم بدنيا ونفسيا، وعدم توفير العلاج اللازم لهم، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية لهم، وعدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية وتعريضهم للعنف والتحقير والإهانة، وأحرزوا أدوات حبال وأقمشة وعصا خشبية تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية لحملها".

ومن المقرر تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين خلال الأيام المقبلة، بعد استيفاء أدلة الإدانة التي قدمتها جهات التحقيق مع قرار الإحالة.