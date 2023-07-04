دبي تدشن المرحلة الأولى لمركز تحويل النفايات لطاقة

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن تدشين المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان الأكبر.

ومن المقرر أن يوفر المركز 220 ميغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة لـ135 ألف وحدة سكنية، بعد معالجة 2 مليون طن من النفايات سنوياً من دون تأثيرات بيئية، وفق ما أعلنه ولي عهد دبي عبر حسابه في "تويتر".

وأوضح في التغريدة: "دشنا المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً بتكلفة 4 مليارات درهم... هذه المرحلة ستوفر 220 ميغاواط / ساعة من الطاقة المتجددة تكفي لـ 135 ألف وحدة سكنية بعد معالجة 2 مليون طن من النفايات سنوياً من دون تأثيرات بيئية.. نبارك لكل القائمين على هذا المشروع الذي يرسخ ريادة دبي في مجال استدامة البيئة وتبنّي أحدث التقنيات والابتكارات من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة".