اتهامات بتعنيف النساء تلاحق الراحل ماثيو بيري

صدمت تقارير جديدة جمهور نجم مسلسل "فريندز" الراحل ماثيو بيري، الذي توفي، في أكتوبر الماضي، بمنزله في لوس أنجلوس، بعد تعاطيه جرعة زائدة من مادة الكيتامين المخدّرة.

وأفادت التقارير الجديدة أن نجم هوليوود كان يسيء معاملة النساء ويعنفهن قبل وفاته، أبرزهن خطيبته السابقة مولي هورويتز، ومساعدته الشخصية مورغان موزيس.

وأكد التقرير على لسان أحد المقربين من النجم، أن ماثيو بيري بدأ بمواعدة مولي هورويتز، العام 2018، وأعلنا خطوبتهما، في نوفمبر 2020، إلا أنهما انفصلا بعد انتشار شائعات أفادت أن "بيري" كان يغازل فتاة تدعى كيت هارلسون تبلغ من العمر 19عامًا فقط، عبر أحد تطبيقات المواعدة.

ولاحقًا تبين أن "هورويتز" انفصلت فعلاً عن ماثيو بيري، في فبراير2021، بعد "مشاجرة كبيرة" يوم عيد الحب؛ حين اكتشفت أنه اشترى هدية رومانسية لامرأة أخرى.