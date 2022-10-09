ماكس فرستابن يتوج بلقب فورمولا 1 للمرة الثانية بعد عقوبة لوكلير

وشهدت الدقائق التالية ارتباكا شديدا في ظل الإعلان عن تتويج فرستابن قبل أن يعود المسؤولون لإبلاغه أن هذا خطأ بسبب عدم اكتمال سوى 50% من إجمالي عدد لفات سباق اليابان وهو ما يعني عدم حصول السائقين على النقاط كاملة.

لكن المراقبين أشاروا إلى أن السباق لم يتوقف في نهايته، وهو ما يعني أنه يحق للسائقين الحصول على النقاط كاملة ليتوج السائق الهولندي.

وانطلق السباق في موعده الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش قبل أن يتوقف في اللفة الأولى لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة.