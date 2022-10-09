ماكس فرستابن يتوج بلقب فورمولا 1 للمرة الثانية بعد عقوبة لوكلير
توج الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الثانية في مسيرته اليوم الأحد مستفيدًا من عقوبة شارل لوكلير سائق فيراري.
وفاز فرستابن بسباق اليابان متفوقًا على لوكلير وزميله المكسيكي سيرجيو بيريز.
لكن لوكلير ارتكب خطأ في اللفة الأخيرة وخرج عن مسار الحلبة ليكتسب أفضلية البقاء أمام بيريز.
وفي البداية أعلن المراقبون أخذ الواقعة بعين الاعتبار قبل أن يقرروا التحقيق فيها.
وبعد لحظات تمت معاقبة لوكلير بخمس ثوان ليفقد المركز الثاني لصالح بيريز وهي النتيجة التي كانت كافية لتتويج فرستابن.
وشهدت الدقائق التالية ارتباكا شديدا في ظل الإعلان عن تتويج فرستابن قبل أن يعود المسؤولون لإبلاغه أن هذا خطأ بسبب عدم اكتمال سوى 50% من إجمالي عدد لفات سباق اليابان وهو ما يعني عدم حصول السائقين على النقاط كاملة.
لكن المراقبين أشاروا إلى أن السباق لم يتوقف في نهايته، وهو ما يعني أنه يحق للسائقين الحصول على النقاط كاملة ليتوج السائق الهولندي.
وانطلق السباق في موعده الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش قبل أن يتوقف في اللفة الأولى لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة.