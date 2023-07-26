لهذه الأسباب يجب أن تبدّل زيت الفرامل في سيارتك

هناك العديد من العلامات التي تدل على أنه حان الوقت لتغيير زيت الفرامل في سيارتك. لكن من الأفضل أن تقوم بالصيانة الدورية كي لا تصل إلى هذه المرحلة. ومن أبرز هذه العلامات:

دواسة فرامل ناعمة أو مطاطية أو إسفنجية: عندما تضغط على دواسة الفرامل، هل تشعر بأنها ناعمة أو إسفنجية أو مرتخية أو حتى مطاطية؟ هل يتعين عليك دفع الدواسة حتى تصل إلى الأرض قبل أن تبطئ وتوقف سيارتك؟ إذا كان جوابك نعم، فهذه علامة على أنك بحاجة إلى تغيير زيت الفرامل. كذلك، سيؤدي انخفاض الزيت إلى ملء الهواء للفجوات الموجودة في خط الفرامل، مما يؤدي إلى دواسة فرامل إسفنجية مرعبة وخطيرة أثناء القيادة.

ظهور ضوء الـ ABS: يشير ظهور ضوء الـABS في لوحة العدادات إلى وجود مشكلة في نظام المكابح. ومن المشاكل انخفاض مستوى زيت الفرامل، الأمر الذي يؤثر على توقف مركبتك بأمان.

أداء الكبح غير فعال: يجب أن تكون مكابحك سريعة الاستجابة لمساعدتك على البقاء آمنًا في حالات الطوارئ. وأي تأخير أو صعوبات أثناء إبطاء سيارتك أو إيقافها يشير إلى أن الفرامل تحتاج إلى صيانة. وقد تكون هذه المشكلات علامة على حاجتك إلى زيت فرامل جديد. لكن لا بد من الإشارة إلى أن الأسباب المحتملة الأخرى لأداء الكبح غير الفعال هي الديسكات الملتوية أو وسادات الفرامل البالية، أو مشكلة في مكون آخر لنظام الفرامل. يمكن أيضًا أن يكون سبب الكبح غير الفعال هو مشكلة أساسية، مثل مداس الإطارات التالف أو ممتصات الصدمات. ويمكن للخبير الميكانيكي فحص نظام الفرامل وإخبارك بالخدمة التي تحتاجها لاستعادة الأداء المطلوب.

أصوات غريبة عند الفرملة: إذا لاحظت أصواتًا غريبة أثناء الفرملة، فقد يرجع ذلك إلى انخفاض مستوى زيت الفرامل أو مشكلة أخرى في نظام الكبح. وتشمل الأصوات الشائعة أصوات الكشط أو الطحن.

رائحة حريق: قد تعني الروائح الحارقة بعد الفرملة الشديدة أن زيت الفرامل محترق. وفي هذه الحالة، عليك إيقاف سيارتك ووضعها في مكان آمن وإعطائها الوقت لتبرد. يجب عليك أيضًا الاتصال بميكانيكي للحصول على مساعدة. إذ تؤدي القيادة مع زيت الفرامل المحترق إلى مشاكل أكثر خطورة بما في ذلك تعطل المكابح.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أنه يجب أن يقوم ميكانيكي متخصص بتغيير زيت الفرامل، لما يشكله أي خطأ أثناء عملية التغيير من مخاطر على القيادة، كما أنه يتسبب بحوادث مميتة.