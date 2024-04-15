المشهور السعودي "قعيد المجد" يعلن خطوبته (صور)
أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يزيد المطيري، والمعروف بـ"قعيد المجد"، خطوبته وذلك عبر حسابه في "سناب شات"، أمس الأحد.
ولم يصرح قعيد المجد بخطوبته بشكل مباشر، إلا أنه رد على تهنئة أحد متابعيه، الذي نشر تعليقه في حسابه في "سناب شات"، وجاء فيه "مبارك الخطوبة"، ليرد عليه المشهور السعودي، مؤكدا: "يبارك فيكم عقبالكم".
وبعد ذلك، غابت التفاصيل عن حقيقة ارتباط قعيد المجد، حيث لم يتطرق مطلقا إلى أي تفاصيل أو إيضاح بشأن ذلك.
واكتفى لاحقا، بإجابة غامضة على سؤال أحد المتابعين بشأن حقيقة خطبته، حيث برز تعليق عبر منشوره في "سناب شات".. "انتظر رد للحين".
ويعد "قعيد المجد"، أحد أبرز المشاهير الشباب في المملكة، وهو من مواليد عام 1998.