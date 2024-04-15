المشهور السعودي "قعيد المجد" يعلن خطوبته (صور)

وبعد ذلك، غابت التفاصيل عن حقيقة ارتباط قعيد المجد، حيث لم يتطرق مطلقا إلى أي تفاصيل أو إيضاح بشأن ذلك.

واكتفى لاحقا، بإجابة غامضة على سؤال أحد المتابعين بشأن حقيقة خطبته، حيث برز تعليق عبر منشوره في "سناب شات".. "انتظر رد للحين".