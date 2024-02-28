دواء الربو "Xolair" يقلل من خطر الحساسية القاتلة

وفقًا لموقع "إندبندت" البريطاني، وجد باحثون في الولايات المتحدة أنّ عقار "Xolair"، وهو دواء يستخدم لعقود من الزمن لعلاج الربو، قد قلل بشكل كبير من ردود الفعل الخطيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأطعمة مثل الفول السوداني والكاجو والحليب والبيض.

ما يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون الدواء سيكونون أقل قلقًا بشأن تناول كميات صغيرة عن طريق الخطأ، على سبيل المثال في المطاعم، على الرغم من أنهم سيظلون بحاجة إلى تجنب المواد المسببة للحساسية.

وقالت جين مارازو، مديرة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية "NIAID": "على الرغم من أن تجنب الطعام لا يزال أمرا بالغ الأهمية، إلا أن النتائج التي تم الإبلاغ عنها تظهر أن الدواء يساعد في تقليل خطر الحساسية تجاه الأطعمة الشائعة وقد يوفر الحماية من حالات الطوارئ الناجمة عن التعرض العرضي".

وفي مرحلة متأخرة من التجارب السريرية باستخدام "Xolair"، يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد أن يستهلكوا المواد المسببة للحساسية دون حدوث رد فعل.

وأشار الموقع إلى أن ما يقرب من 67% من الأشخاص، ضمن تجربة شملت 177 طفلاً وثلاثة بالغين، الذين يستخدمون الدواء يمكن أن يستهلكوا ما يعادل 2.5 حبة فول سوداني دون حدوث رد فعل تحسسي معتدل أو شديد.

كما لفت الموقع إلى أن حساسية الفول السوداني الشديدة تؤثر على واحد من كل 50 طفلاً في المملكة المتحدة، ويُقدر أن ما يصل إلى واحد من كل 12 طفلاً يعاني من نوع ما من الحساسية الغذائية.