وفاة عالم الفيزياء الحائز على نوبل بيتر هيغز

توفي عالم الفيزياء البريطاني بيتر هيغز، الحائز جائزة نوبل عام 2013 عن أبحاثه على" بوزون هيغز"، وهو جسيم أولي مسؤول عن اكتساب المادة لكتلتها، عن 94 عاماً، على ما أعلنت جامعة إدنبره.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت الجامعة التي كان العالِم أستاذا فخريا فيها لفترة طويلة، في بيان "لقد توفي بسلام في منزله يوم الإثنين 8 نيسان/أبريل، بعد معاناته مرضاً قصير الأمد".

وفاز هيغز بجائزة نوبل في الفيزياء عام 2013 مع البلجيكي فرنسوا انغلير، لوضعهما عام 1964 النظرية المعروفة ببوزون هيغز والتي أدّت إلى اكتشاف البوزون عام 2012 في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).

ويعتبر علماء الفيزياء أن بوزون هيغز هو حجر الأساس في البنية الأساسية للمادة، والجسيم الأولي المسؤول عن اكتساب المادة لكتلتها.

وكان بيتر هيغز الذي يقول إنه يكره الأجهزة كالهواتف المحمولة، أكد أنه علم بفوزه بجائزة نوبل عندما كان يسير في الشارع، بعدما اقتربت منه جارته لتهنئته.

وقال: "ما هو شعوري؟ أنا سعيد طبعا ومرتاح لأن الأمر انتهى. وقد استغرق وقتا طويلا".

ولد هيغز في 29 أيار/مايو 1929 في نيوكاسل في شمال إنكلترا، وحصل على دكتوراه من جامعة كينغز كوليدج في لندن، وشهادات فخرية وجوائز كثيرة.

وتحدث للمرة الأولى عن البوزون من الناحية النظرية عام 1964. وكان البلجيكيان انغلير البالغ حاليا 91 عاما، وروبير برو الذي توفي عام 2011، أطلقا في المرحلة نفسها أول الأعمال البحثية في هذا الخصوص.

وبعد فشل استمر خمسة عقود، أعلنت المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) في 4 تموز/يوليو 2012 عن اكتشاف البوزون بفضل أكبر مسرع للجسيمات في العالم.

وقال هيغز في مقطع فيديو بث بعد الإعلان: "لم أتخيل مطلقاً أنّ يتم هذا الإعلان وأنا على قيد الحياة".