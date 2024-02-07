الكويت تكشف ضبط أكبر شحنة خمور مهربة إلى البلاد

كشفت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الأربعاء، ضبط شحنة من المشروبات الروحية، تحتوي على أكثر من 13 ألف زجاجة خمر، في أكبر عملية تهريب إلى البلد الخليجي هذا العام.

ووصفت وزارة الداخلية عملية ضبط الشحنة، التي كانت مخبأة في حاوية أثاث قادمة من دولة آسيوية، بأنها من الضربات الموجعة ضد تجار ومروجي الخمور، التي يحظر البلد الخليجي بيعها أو تداولها.

وكشفت الوزارة، في بيان رسمي، أن عدد زجاجات الخمر بلغ 13422 زجاجة، تقدر قيمتها بنحو مليون دينار (نحو 3.2 مليون دولار).

ونشرت الوزارة مقطع فيديو وصورا لعملية ضبط الشحنة المهربة في ميناء الشويخ، وتظهر فيها كميات كبيرة ومختلفة من زجاجات وطرود الخمر.