بالفيديو.. طبيبة أسنان سعودية شابة تقدم عرضا موسيقيا صاخبا

وتحمل ابنة مدينة جدة شهادة في مجال الطب وجراحة الأسنان، لكن اهتمامها الرئيس، الذي عرفت فيه هو كونها موسيقية شابة في مجال الموسيقى الإلكترونية، بجانب اهتمامها بالرسم.

وانضمت سفياني عام 2019 لتقديم برنامج تلفزيوني على قناة "إم بي سي" يحمل عنوان "شباب هب"، ويسلط الضوء على إبداعات الشباب السعودي من الجنسين وفي شتى المجالات.

لكن شهرتها الأكبر في عالم الموسيقى كانت عام 2019، عندما شاركت في أول نسخة من مهرجان "مدل بيست" الموسيقي، الذي ضم قائمة من الموسيقيين العالميين والعرب والسعوديين.

وساهمت سنوات الانفتاح الأخيرة على الثقافة والفنون في السعودية، بظهور كثير من المواهب الشابة في مختلف التخصصات الفنية.

وتقول نوف في مقابلة سابقة، إنها اكتشفت حبها للموسيقى للمرة الأولى أثناء حضورها مؤتمر طب الأسنان في دبي، عام 2014، حيث استمعت بالصدفة إلى أغنية من نمط "الهاوس" والتي جعلتها تخوض التجربة الموسيقية.

وتضيف: "قضيت بقية العام والسنوات التي تلت ذلك الحدث، وأنا أبحث عن هذا النمط المحدد من الموسيقى".

ويستضيف حي جدة البلد، على مدى يومي أمس الخميس واليوم الجمعة، سلسلة فعاليات وعروض للموضة، والجمال، والموسيقى، والطعام، والفن.