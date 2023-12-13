حلا شيحة تقدم اعتذارا لفناني مصر بعد "تحريمها الفن"
قدمت الفنانة المصرية حلا شيحة اعتذارا لجميع الفنانين، وكذلك لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، عن تصريحاتها التي أكدت فيها عن تحريمها الفن، لافتة إلى أن وسائل الإعلام "روجتها بطريقة خاطئة"، مؤكدة أنها تكنّ كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.
وذكرت في بيان وجهته لنقابة المهن التمثيلية، أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.
وراجت أنباء عن مشاركة حلا شيحة في رمضان 2024، رغم شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية منذ يوليو/تموز 2021.
وبدوره، قال نقيب الممثلين أشرف زكي، إنه سيدرس قرار عودة حلا شيحة إلى الساحة الفنية مرة أخرى مع مجلس النقابة.