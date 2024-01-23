سجن ونصف مليون دولار مخالفة صيد لكائن محظور في السعودية

يواجه صيادان في المنطقة الشرقية بالسعودية، دفع غرامة مالية كبيرة تصل لنحو نصف مليون دولار؛ بعد أن تورطا بصيد سمك قرش تحظر الرياض، التي تطبق قوانين صارمة لحماية البيئة، صيدها.

وتورط الرجلان بصيد 47 سمكة قرش من نوع أسماك قرش الشعاب ذات الطرف الأسود، التي تحظر المملكة صيدها وتفرض غرامة تصل إلى 40 ألف ريال لصيد كل سمكة من تلك الأسماك.

وتبلغ قيمة مخالفة ما صاده الرجلان في المنطقة الشرقية، نحو 1.9 مليون ريال (نحو نصف مليون دولار).

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، إن القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبطت مخالفَين لنظام البيئة بحوزتهما 47 سمكة قرش من نوع "قرش الشعاب ذي الطرف الأسود" المحظور صيدها.

وأضاف المركز الحكومي، أنه تم إيقاف المخالفين وإحالتهما إلى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وتنص اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، على فرض غرامة تصل إلى 40 ألف ريال على صيد كل قرش من نوع قرش الشعاب المحظور صيده.

وأظهرت دراسة عالمية نشرت العام الماضي، أن الصيد المفرط يدفع أسماك قرش الشعاب المرجانية نحو الانقراض، على الرغم من كونها من أكثر الأنواع شيوعا في جميع أنحاء العالم.

وقيدت السعودية الصيد والاحتطاب في السنوات الماضية ضمن خطة أوسع للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي فيها، وكان تحديد محميات واسعة في مختلف مناطق المملكة لتنمو فيها النباتات وتتكاثر في الحيوانات، أبرز ملامح تلك الخطة.