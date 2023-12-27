"الإندومي" يقتل طفلة عراقية

لفظت طفلة عراقية في محافظة كركوك أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى الطوارئ، أمس الثلاثاء، إثر إصابتها بالتسمم جراء تناولها "الإندومي".

ووفق موقع "بغداد اليوم"، قال والد الطفلة في تصريحات، إن "ابنته وتدعى رؤى يوسف الصميدعي تدهورت حالتها الصحية منذ ليلة الاثنين، وأصيبت بالإسهال والتقيؤ"، لافتا إلى أنها "تناولت في المساء الإندومي فتدهورت حالتها بعد ساعات".