تصميم فستان من زيّ الرجال في السعودية يثير السخرية (فيديو)

تسبب تصميم غريب لفستان، بانتقادات واسعة حضرت السخرية في جانب منها، بعدما استوحى المصمم فكرته التي يمكن وصفها بأنها من خارج الصندوق، من ملابس الرجال في السعودية ودول الخليج العربي.

واستعان المصمم أو المصممة، الذي لم تُعرف هويته بعد، بالغترة البيضاء والطاقية التي يتم لبسها على الرأس تحت الغترة، وهي ملابس تقليدية للرجال في منطقة الخليج، حيث تم تغطية منطقة الصدر والخصر بالطاقية، فيما شكلت الغترة باقي أجزاء الفستان.

وتم تداول الفستان بلونه الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي تحت تعريف بأنه من تصميم سعودي، حيث يستعرض مصممه أو مصممته تفاصيله عبر مقطع فيديو أثار ردود فعل كثيرة.