تصميم فستان من زيّ الرجال في السعودية يثير السخرية (فيديو)
تسبب تصميم غريب لفستان، بانتقادات واسعة حضرت السخرية في جانب منها، بعدما استوحى المصمم فكرته التي يمكن وصفها بأنها من خارج الصندوق، من ملابس الرجال في السعودية ودول الخليج العربي.
واستعان المصمم أو المصممة، الذي لم تُعرف هويته بعد، بالغترة البيضاء والطاقية التي يتم لبسها على الرأس تحت الغترة، وهي ملابس تقليدية للرجال في منطقة الخليج، حيث تم تغطية منطقة الصدر والخصر بالطاقية، فيما شكلت الغترة باقي أجزاء الفستان.
وتم تداول الفستان بلونه الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي تحت تعريف بأنه من تصميم سعودي، حيث يستعرض مصممه أو مصممته تفاصيله عبر مقطع فيديو أثار ردود فعل كثيرة.
واستنكرت الأكاديمية السعودية اعتدال طلال السباعي، في تعليقها على الفستان الغريب: "ذوق فاسد جدًّا.. بعيد كل البعد عن جماليات التفصيل والخياطة، أصابني المقطع بالغثيان، كيف لو أنه العرض على فاشينستا؟؟".
وقالت هـيا عـيّاد، وهي رسامة لم يعجبها التصميم: "احياناً ودك انهم مايفكرون خارج الصندوق".
وكتبت مغردة أخرى في منصة "إكس" تعليقاً منتقداً للفستان أيضاً، قالت فيه: "ذا ماينفع معاه شي حتى مع التسريحة والمكياج بايخ".
وحضر الرجال بين من أثار انتقادهم أو استغرابهم وسخريتهم من الفستان، وبينهم سعود القحطاني الذي قال: "هذي آخرتها غترنا وطواقينا اللي نحطها على روسنا يفعل بها ( هاللون ).. من اليوم بألبس كاب اعراضاً على البراند ههههه".
وكان مسفر غاضباً أيضاً من الفستان، وكتب معلقاً: "ودي امسك المصمم واحشره في غرفة دائرية ما افكه الي يقول اخ يا ظهري في زاوية الغرفة".
ومن غير الواضح إن كانت ردود الفعل السلبية ستثني مصمم أو مصممة الفستان عن المضي في طرح نسخ منه للبيع، فيما لا يمكن لـ"إرم نيوز" التحقق من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.