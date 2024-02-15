جمعية الإمارات للفلك: هلال شوال سيتزامن مع كسوف كلي

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أنّ ولادة هلال شهر شوال ستتزامن مع حدوث ظاهرة الكسوف الكلي للشمس يوم الـ8 من أبريل/نيسان المقبل، في الساعة الـ22:22 بتوقيت الإمارات.

وأكدت الجمعية أن هذا الكسوف سيجزم بعدم وجود القمر فوق الأفق الغربي بعد غروب شمس يوم الـ8 من أبريل، وولادته قبل الفجر ستعني إمكانية رؤيته بعد غروب شمس اليوم التالي الـ9 من أبريل/نيسان في أغلب أنحاء العالم الإسلامي، ما يعني حدوث توافق على أنّ يوم الأربعاء الـ10 من أبريل 2024 سيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

بدوره، قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن كسوف الشمس الكلي سيشاهد في أمريكا الشمالية مرورًا بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا، إذا سمحت الأحوال الجوية بالمشاهدة، لافتًا إلى أنه لن يشاهَد في الجزيرة العربية.

وأضاف أنّ الكسوف سيبدأ فوق جنوب المحيط الهادئ، وأول موقع في أمريكا الشمالية القارية سيشهده هو ساحل المكسيك على المحيط الهادئ في نحو الساعة الـ11:07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وسيكون الكسوف الكلي للشمس مرئيًّا على طول مسار ضيّق يمتد من تكساس إلى ماين في الـ8 من أبريل 2024، وسيكون مرئيًّا في جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة.