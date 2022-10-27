محمد الترك يوجه رسالة مؤثرة لـ"عائلته" بعد تبرئته من "الخيانة الزوجية"

وجه المنتج البحريني محمد الترك رسالة مطولة إلى جمهوره وعائلته، كشف فيها عن "مخطط أقدم عليه أشخاص" في محاولة للإيقاع به، وتلفيق تهمة "الخيانة الزوجية" له.

وألمح الترك في فيديو بثه عبر حساباته في مواقع التواصل إلى أن هناك من وثق بهم وأدخلهم منزله، ليفاجأ بقيامهم بفكرة تسجيلات ومقاطع فيديو، بهدف تلفيق تهمة الخيانة الزوجية له.

وسخر المنتج البحريني من محاولة تلفيق التهمة له، لافتا إلى أن من سعوا إلى ذلك، لم يتنبهوا إلى يقظة رجال الأمن حين ادعوا وجود امرأة في غرفة نومه، حيث قاموا بكل بساطة بتفتيش المنزل دون أن يعثروا على شيء.

وشدد "الترك" في رسالة حاسمة وجهها لكل من طليقته الأولى منى السابر، والثانية الفنانة المغربية دنيا بطمة، على أن "أولاده لن يعيشوا إلا في كنفه، وأنهما لن تتمكنا من نزع الحضانة منه مطلقا".

وعلق في الفيديو: "وعزة ما خلق، ما عاش من تبي تاخذلي أولادي، كلهم، سواء من طليقتي الأولى أو دنيا بطمة، وهذي رسالة نقولها".

ونفى خلال حديثه صدور أمر بمنعه من السفر في بلده البحرين أو أمر بالقبض عليه فيه، منوها إلى أن أشخاصا قاموا بالإيقاع بينه وبين "بطمة".

وختم المنتج البحريني حديثه بالقول إنه خسر عائلته بعد أن غاب عن التواجد معها، ليكون إلى جانب أشخاص آخرين، في تلميح مبطن فيما يبدو إلى تفضيله دنيا بطمة عليهم.