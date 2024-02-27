إعدام عراقي وزوجته قتلا "مأذونا شرعيا"

أصدرت محكمة جنايات بابل في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام بحق مرتكبي جريمة قتل "مأذون شرعي" في الحلة.

وفي التفاصيل، وفق وسائل إعلام محلية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيانه، أن المتهمين، وهما رجل وزوجته، عمدا إلى استدراج المجني عليه إلى منزلهما، ثم قاما بقتله والاستحواذ على أموال ومصوغات ذهبية كان يحملها إضافة إلى سيارته.

وأضاف المركز الإعلامي أنّ "الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة 406 /1/ج من قانون العقوبات بدلالة المواد 47و 48 و49 منه ".