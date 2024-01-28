تحرير 3 عراقيات تعرضن للتعذيب على يد أشقائهن

تمكنت الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم السبت، من تحرير 3 شقيقات وإنقاذهن بعد العثور عليهن محبوسات في إحدى الدور في العاصمة بغداد.

وكشفت الشرطة في بيان لها، أن الفتيات الثلاثة تم حجزهن من قبل أشقائهن، بعد أن قاموا بتقييدهن بالسلاسل والإقفال عليهن داخل الدار؛ وذلك نتيجة خلافات عائلية بينهم.

وإثر بلاغ، وصل رجال الأمن إلى الموقع، وتمت مداهمة الدار وتحرير الفتيات المحتجزات وإلقاء القبض على الإخوة الثلاثة.

ووفق المعلومات الأولية، فقد بينت التحقيقات أن الفتيات عليهن آثار ضرب وكدمات وتعرضن لظروف قاسية وغير إنسانية، وتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.