تعرّف على وضعيات النوم الأكثر خطورة على الإنسان

كشف الدكتور فلاديمير بوندارينكو، أخصائي التأهيل والعلاج الميكانيكي، عن أخطر وضعيتين للنوم على الإنسان، وكذلك الوضعية الفضلى للنوم بشكل صحيح.

ووفقًا لموقع "time news"، قال فلاديمير إن "الوضعية الأولى، هي التي يكون فيها الرأس مرفوعاً والظهر منحنياً على الأريكة أو على السرير إذا كانت هناك وسادة كبيرة في الخلف"، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تسبب اضطراب إمداد الدم والتنفس، إذ يشعر الشخص بعد النوم بهذه الوضعية بألم في منطقة الصدر أو العمود الفقري، ويشعر بالتشنج في منطقة الرقبة".

وأضاف أن "الوضعية الثانية المضرة للجسم هي النوم والرأس منحن إلى الخلف، خاصة عند استخدام وسادة “غير مستقرة”، يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى الشخير واضطرابات في التنفس من خلال الأنف والحنجرة".

وتابع فلاديمير من المفيد أثناء النوم الاستلقاء على أحد الجانبين، مع ثني الركبتين قليلًا، مشيرًا إلى ضرورة تغيير الوضعية بين فترة وأخرى.

وأضاف موضحًا: "يتنفس الإنسان أثناء النوم عن طريق الحجاب الحاجز أي التنفس البطني، لذا فإنّ الجزء العلوي من الرئتين يستريح". وتسمح لنا هذه العملية بتشغيل حركة الأمعاء، وتنشيط المرارة والكبد والطحال، وعمومًا تنشيط الجهاز الهضمي.

واعتبر أخصائي التأهيل الدكتور فلاديمير أن النوم بصورة دائمة في وضعية خاطئة يؤدي إلى إصابة الشخص بألم مزمن وأمراض مختلفة في الجهاز العضلي الهيكلي.