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إحالة معلم مصري اعتدى على تلميذ داخل فصل بـ"خرطوم" للتحقيق (فيديو)
أثار معلم ظهر في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهو يعتدي بالضرب المبرح والعنيف بواسطة "خرطوم" َعلى تلميذ داخل فصل دراسي، غضبا واسعا بين متابعين.
وإثر ذلك، أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني المصرية بيانا أكدت فيه أن المعلم، الذي يدرّس في مدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية في محافظة الجيزة، تمت إحالته إلى التحقيق.
وكشفت مصادر أنه بمجرد انتشار مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتلقي الوزارة الشكوى، تمت إحالة المعلم فورًا للتحقيق في الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية التابعة لمديرية عين شمس.
كما تم استبعاد المعلم المعني من المدرسة بعد فتح تحقيق معه، وتوثيق الفيديو من قبل أحد التلاميذ، الذي استغل انشغال المعلم بضرب زميله لتصويره، فيما تسببت الواقعة بغضب واسع.