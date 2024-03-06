إحالة معلم مصري اعتدى على تلميذ داخل فصل بـ"خرطوم" للتحقيق (فيديو)

أثار معلم ظهر في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهو يعتدي بالضرب المبرح والعنيف بواسطة "خرطوم" َعلى تلميذ داخل فصل دراسي، غضبا واسعا بين متابعين.

وإثر ذلك، أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني المصرية بيانا أكدت فيه أن المعلم، الذي يدرّس في مدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية في محافظة الجيزة، تمت إحالته إلى التحقيق.