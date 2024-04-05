مدينة "صور".. سيّدة البحار وصخرة فينيقيا المنيعة (فيديو إرم)

لا يمكن الحديث عن مدينة صور الغارقة في التاريخ السحيق دون ذكر معالمها الأثرية والشاطئ الرملي الذي يعدّ من أجمل وأوسع شواطئ البحر المتوسط.

هي واحدة من أقدم المدن في العالم، ويعود تاريخها إلى أكثر من 4000 سنة، فهي مسكونة منذ ما يقارب المليون سنة.

تقع صور (صُرْ في الفينيقي بمعنى الصخرة) على بعد 85 كلم جنوب بيروت. وهي مركز قضاء صور أحد أقضية محافظة الجنوب.

وتعدّ من أكبر وأهم المدن الفينيقية من حيث الدور الذي لعبته منذ أواخر عصر البرونز الحديث حتى نهاية الحقبة الفارسية، وتكتسب أهميتها من ناحية سيطرتها على التجارة البحرية وإنشائها أساطيل تجارية حول المتوسط ونشر الحضارة في العالم القديم. وقد أطلق عليها لقرون عدة لقب “سيدة البحار”.

يعود مجد صور خاصة إلى قوتها البحرية، وبحارتها الأكثر رهبة في العالم القديم. كانت تحوي على مرفأين، الأول "الميناء الصيداوي" إلى الشمال الذي يتواصل استخدامه في عصرنا الحاضر، والثاني "الميناء المصري" إلى الجنوب، المهجور منذ العهد البيزنطي.

هناك معلومات تفيد بأن مدينة (صور) الفينيقية على السواحل اللبنانية، لعبت دوراً بارزاً منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد في تنظيم هجرة الفينيقيين إلى شمال إفريقيا، وبشكل خاص إلى تونس، وأنّ صور تعتبر الأم المباشرة لمدينة قرطاج حوالي العام 815 ق.م . وقد ازدهرت وأثمرت بفضل منتوجات مستعمراتها كما بفضل صناعاتها المحلية، التي من بينها صناعة الزجاج الشفاف وصناعة الأرجوان. بيد أنّ التجار الصوريين لم يكتفوا بنشر بضائعهم وسلعهم، بل تخطوها إلى نشر حضارتهم وإليهم يعود الفضل في إيصال الأبجدية الفينيقية إلى الإغريق.

المعالم الأثرية في صور

تتنوع الآثار في هذه المدينة العريقة من كل الحقبات التاريخية المتعاقبة كالإغريقية والبيزنطية والعربية والعثمانية.

فيها ما يزيد عن 500 ألف متر مربع من المواقع الأثرية، منهم موقعان كبريان، موقع وسط المدينة وموقع آثار الضاحية الذي يحتوي على ثاني أكبر هيبودروم في العالم. وعلى خاصرة صور السياحية يمتد شريط ساحلي وفي عمقه سهل زراعي تنتشر فيه بساتين الحمضيات على أنواعها.

في صور مجمّعات واسعة من الأحياء السكنية والحمامات العامة والمجمّعات الرياضية والشوارع ذات الأروقة وذات الأرضية المرصوفة بالفسيفساء. وتعود تلك المنشآت بمجملها إلى العصور الرومانية والبيزنطية، وهناك بعض بقايا أرصفة المرفأ الفينيقي الجنوبي، التي لا تزال منتشرة قرب الشاطئ. كذلك عثر على بقايا كاتدرائية صور الصليبية التي استخدمت في عمارتها أعمدة من الغرانيت الأحمر وأحجار تم استخراجها في حينه من المنشآت الرومانية.