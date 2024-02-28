تطبيق "بامبل" للمواعدة يصرف ثلث موظفيه

يعتزم "بامبل"، أحد تطبيقات المواعدة الأكثر استخدامًا في العالم، إلغاء نحو 350 وظيفة هذا العام، على غرار عدد كبير من شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى خفض نفقاتها.

ووفق وكالة "فرانس برس"، تعتزم الشركة الأمريكية "مواءمة نموذجها التشغيلي بشكل أفضل مع الأولويات الإستراتيجية المستقبلية"، على ما ذكرت في بيان تناولَ نتائجها الفصلية ونُشر الثلاثاء.

وتطال خطة إعادة الهيكلة هذه نحو ثلث موظفي الشركة. وكانت "بامبل" وظّفت في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 أكثر من 950 شخصًا، بحسب وثيقة رسمية مقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

لكن الشركة التي تتخذ من تكساس مقرًّا استطاعت خفض صافي خسائرها إلى 32 مليون دولار للربع الرابع من العام 2023، بعدما كانت تكبَّدت خسائر بـ159 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفائت. وارتفعت إيراداتها بنسبة 13% لتصل إلى 274 مليون دولار.

ورحبت رئيسة التطبيق ليديان جونز بالنتائج المهمة، مؤكدةً أنّ "تحوّل الشركة" سيساعدها على "تزويد المستخدمين بتجارب جديدة وجذابة تنشئ علاقات صحية ومتوازنة".

وكانت مجموعة "سوني" اليابانية أعلنت الثلاثاء صرفها 8% من القوى العاملة العالمية في "بلاي ستايشن"، أي 900 شخص في مختلف أنحاء العالم.

وفي المجموع، خسرت شركات التكنولوجيا خلال العام الفائت 260 ألف وظيفة، بحسب موقع Layoffs.fyi، الذي يتابع التطورات في هذا القطاع.

ومنذ بداية العام، طالت عمليات الصرف نحو 44 ألف شخص في 171 شركة، بحسب الموقع الإلكتروني.