التدخين يزيد من دهون البطن

وجدت دراسة جديدة صادرة عن جامعة "كوبنهاغن"، أن البدء بالتدخين والتدخين لفترة طويلة يمكن أن يزيد من دهون البطن وخاصة "الدهون الحشوية"، أي الدهون التي تتراكم في الجزء العميق من البطن والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، والسكتة الدماغية، والخرف.

وبحسب الدراسة، فإن المدخنين يميلون إلى أن يكون وزن جسمهم أقل من غير المدخنين، لكن لديهم المزيد من الدهون في منطقة البطن والحشوية، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وأوضحت الدراسة أنه من الصعب رؤية الدهون الحشوية، حيث يمكن أن يكون لديك معدة مسطحة ولا يزال لديك كميات غير صحية من هذا النوع من الدهون؛ ما يزيد من خطر الإصابة بمرض خطير.

وأشارت الدراسة إلى أن، تبعاً لارتباط متغيرات الحمض النووي المرتبطة بعادات التدخين ودهون البطن، العوامل الوراثية ترتبط بشكل أكبر بزيادة الدهون الحشوية مقارنة بالدهون تحت الجلد.

بينما لفتت الدراسة إلى أن النتائج أظهرت أهمية تنفيذ تدابير واسعة النطاق لمنع وتقليل عدد المدخنين؛ لأن ذلك من شأنه أن يساعد في تقليل الدهون الحشوية في البطن والأمراض المزمنة المرتبطة بها. مؤكدةً أن الحد من خطر جدي على صحة الإنسان سيؤدي بشكل غير مباشر إلى الحد من خطر جدي آخر.